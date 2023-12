Política de Privacidad

Tiene los siguientes derechos legales en relación con sus Datos Personales:

El derecho acceder a sus Datos Personales y a obtener información sobre cómo se lleva a cabo su tratamiento.

El derecho a suprimir sus Datos Personales de nuestros registros.

El derecho a rectificar o actualizar sus Datos Personales.

El derecho a solicitar la portabilidad de sus Datos Personales a terceros (derecho a la portabilidad de sus datos).

El derecho a limitar el tratamiento de sus Datos Personales.

El derecho a retirar su consentimiento: cuando su consentimiento constituya la base jurídica para llevar a cabo el tratamiento de sus Datos Personales en cualquier momento.

El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad local de protección de datos (véase más adelante).

Asimismo, tendrá derecho a:

Oponerse a que llevemos a cabo el tratamiento de sus Datos Personales con fines de marketing directo en cualquier momento.

Oponerse a la forma en que llevamos a cabo el tratamiento de sus Datos Personales cuando dicho tratamiento se base en nuestros intereses legítimos.

Podrá ejercer algunos de estos derechos a través de su cuenta de OpenAI. Si no puede ejercer sus derechos a través de su cuenta, envíe su solicitud a privacy.openai.com o dsar@openai.com.

Puede que estos derechos se vean limitados, por ejemplo, si para atender su solicitud es necesario revelar Datos Personales de un tercero o si nos solicita que eliminemos datos que estemos legalmente obligados a conservar o cuya conservación responda a un interés legítimo imperioso.

Esperamos poder responder a todas sus dudas o inquietudes. Si tiene alguna reclamación que no haya sido resuelta por nosotros o nuestro Delegado de Protección de Datos, puede ponerse en contacto con el Irish Data Protection Commissioner como autoridad de control principal, o con su autoridad de control local. Para tratar cualquier reclamación no resuelta relacionada con el Reino Unido, puede dirigirse a la Information Commissioner's Office y, si usted reside en Suiza, al Federal Data Protection and Information Commissioner.

Una nota sobre la exactitud: Los Servicios como ChatGPT generan resultados leyendo la solicitud de un usuario y, en respuesta, prediciendo las palabras que tienen más probabilidades de aparecer a continuación. En algunos casos, puede que estas palabras no sean las más acertadas desde el punto de vista fáctico. Por esta razón, no deberá dar por hecho que los resultados generados por nuestros modelos son exactos. Si observa que los resultados de ChatGPT contienen información objetivamente inexacta sobre usted y desea que corrijamos dicha inexactitud, puede enviar una solicitud de corrección a dsar@openai.com. Dada la complejidad técnica del funcionamiento de nuestros modelos, puede que nos resulte imposible corregir la inexactitud en todos los casos. Si esto sucede, puede solicitarnos que eliminemos sus Datos Personales del resultado de ChatGPT rellenando este formulario.

Para obtener información sobre cómo ejercer sus derechos con respecto a los datos que hemos recogido a través de Internet para entrenar nuestros modelos, consulte esta notificación.