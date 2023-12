Datenschutzerklärung

Sie haben die folgenden gesetzlichen Rechte in Bezug auf Ihre Personenbezogenen Daten:

Auskunft über Sie betreffende Personenbezogene Daten und Informationen darüber, wie sie verarbeitet werden.

Löschung Ihrer Personenbezogenen Daten aus unseren Aufzeichnungen.

Berichtigung oder Aktualisierung Ihrer Personenbezogenen Daten.

Übertragung Ihrer Personenbezogenen Daten an einen Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Einschränkung, wie wir Ihre Personenbezogenen Daten verarbeiten.

Widerruf Ihrer Einwilligung — jederzeit in den Fällen, in denen wir uns auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung stützen.

Einreichen einer Beschwerde bei Ihrer örtlichen Aufsichtsbehörde (siehe unten).

Sie haben die folgenden Widerspruchsrechte:

Sie können unserer Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke jederzeit widersprechen.

Sie können der Art und Weise widersprechen, wie wir Ihre Personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn unsere Verarbeitung auf unseren berechtigten Interessen beruht.

Sie können einige dieser Rechte über Ihr OpenAI-Konto ausüben. Wenn Sie Ihre Rechte nicht über Ihr Konto ausüben können, reichen Sie Ihre Anfrage bitte über privacy.openai.com ein oder senden Sie sie an dsar@openai.com.

Bitte beachten Sie, dass diese Rechte eingeschränkt sein können, z. B. wenn die Erfüllung Ihrer Anfrage Personenbezogene Daten einer anderen Person offenlegen würde oder wenn Sie uns bitten, Daten zu löschen, zu deren Aufbewahrung wir rechtlich verpflichtet sind oder zwingende berechtigte Interessen haben.

Wir hoffen, dass wir auf Ihre Fragen oder Bedenken eingehen können. Wenn Sie ungelöste Beschwerden an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten haben, können Sie sich an den irischen Datenschutzbeauftragten als unsere federführende Aufsichtsbehörde oder an Ihre örtliche Aufsichtsbehörde wenden. Für ungelöste Beschwerden in Bezug auf das Vereinigte Königreich können Sie sich an das Information Commissioner's Office wenden und für die Schweiz an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten.

Ein Hinweis zur Genauigkeit: Dienste wie ChatGPT generieren Antworten, indem sie die Anfrage eines Nutzers lesen und als Antwort die Wörter vorhersagen, die als nächstes wahrscheinlich erscheinen werden. In manchen Fällen sind die Worte, die als nächstes erscheinen, nicht die faktisch genauesten. Aus diesem Grund sollten Sie sich nicht auf die faktische Richtigkeit des Outputs unserer Modelle verlassen. Wenn Sie feststellen, dass der Output von ChatGPT faktisch falsche Informationen über Sie enthält und Sie möchten, dass wir die Ungenauigkeit korrigieren, können Sie eine Anfrage zur Berichtigung an dsar@openai.com senden. Angesichts der technischen Komplexität unserer Modelle sind wir möglicherweise nicht in der Lage, die Ungenauigkeit in jedem Fall zu korrigieren. In diesem Fall können Sie mit diesem Formular beantragen, dass wir Ihre Personenbezogenen Daten aus dem Output von ChatGPT entfernen.

Informationen darüber, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf Daten ausüben können, die wir aus dem Internet zum Trainieren unserer Modelle erhoben haben, finden Sie in diesem Hinweis.