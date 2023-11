En vigueur : 14 décembre 2023 (version précédente)

Les présentes Conditions d'Utilisation s'appliquent si vous êtes une personne physique résidant dans l'Espace Economique Européen, en Suisse ou au Royaume-Uni. Si vous résidez en dehors de l'Espace Economique Européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ces Conditions d'Utilisation sont applicables.

Merci d'utiliser OpenAI !

Ces Conditions d'Utilisation ("Conditions") s'appliquent à votre utilisation de ChatGPT, Dall-E et d'autres services d'OpenAI pour les personnes physiques, et de tous les applications, technologies et sites Internet associés ("Services"), y compris l'utilisation personnelle et non commerciale de nos Services par les consommateurs. Vous concluez un contrat avec nous lorsque vous acceptez ces Conditions ou lorsque vous utilisez les Services.

Nos Conditions Commerciales régissent l'utilisation de ChatGPT Enterprise, de nos API et des autres services que nous fournissons aux entreprises et aux développeurs.

Notre Politique de protection de la vie privée explique comment nous collectons et utilisons vos données à caractère personnel. Bien qu'elle ne fasse pas partie des présentes Conditions, il s'agit d'un document important que vous devriez lire.