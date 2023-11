Os seus Direitos. Pode cessar a sua utilização dos nossos Serviços e terminar a sua relação com a OpenAI a qualquer momento, através do simples encerramento da sua conta e da interrupção da sua utilização dos Serviços. Encontram-se disponíveis instruções sobre como o fazer aqui.

Direito de Resolução do Consumidor do EEE. Se for um consumidor sediado no EEE, pode encerrar a sua conta e resolver os presentes Termos no prazo de 14 dias após a respetiva aceitação, através de contacto com o Apoio ao Cliente ou do preenchimento e envio do formulário de resolução padrão.

Direitos da OpenAI. Podemos tomar medidas para suspender ou cessar o seu acesso aos nossos Serviços ou encerrar a sua conta se determinarmos, de forma razoável e objetiva que:

Violou estes Termos ou as nossas Políticas de Utilização.

Temos de o fazer para cumprir a lei.

A sua utilização dos nossos Serviços pode causar risco ou danos à OpenAI, aos nossos utilizadores ou a qualquer outra pessoa.

A sua conta está inativa há mais de um ano e não tem uma conta paga.

Notificação. Se encerrarmos a sua conta, faremos esforços razoáveis para notificá-lo com antecedência para que possa exportar o seu Conteúdo ou os seus dados dos Serviços, a menos que não nos seja apropriado fazê-lo, que acreditemos razoavelmente que o acesso contínuo à sua conta causará danos à OpenAI ou a qualquer outra pessoa, ou que estejamos legalmente proibidos de o fazer.

Recursos. Se considerar que suspendemos ou encerramos a sua conta por engano, pode apresentar-nos um recurso, através do contacto com o Apoio ao Cliente.