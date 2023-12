Política de Privacidade

Tem os seguintes direitos legais relativamente aos seus Dados Pessoais:

Aceder aos seus Dados Pessoais e a informação relativa a como estes são tratados.

Apagar os seus Dados Pessoais dos nossos registos.

Retificar ou atualizar os seus Dados Pessoais.

Transferir os seus Dados Pessoais para um terceiro (direito à portabilidade dos dados).

Restringir como tratamos os seus Dados Pessoais.

Retirar o seu consentimento – onde o seu consentimento seja o fundamento jurídico do tratamento – a qualquer momento.

Apresentar uma queixa junto da sua autoridade de proteção de dados local.



Tem os seguintes direitos a opor-se:

ao tratamento dos seus Dados Pessoais para efeitos de marketing direto, a qualquer momento.

ao modo como tratamos os seus Dados Pessoais quando o nosso tratamento se baseie no nosso interesse legítimo.

Pode exercer alguns destes direitos através da sua conta OpenAI. Se não conseguir exercer os seus direitos através da sua conta, pode submeter o seu pedido através de privacy.openai.com ou enviá-lo para o dsar@openai.com.

Note que estes direitos podem ser limitados, por exemplo se o deferimento do seu pedido revelasse Dados Pessoais de outra pessoa, ou se nos pedir para apagar informação que somos obrigados a manter por lei ou em cuja manutenção temos um interesse legítimo.

Esperamos conseguir responder a quaisquer questões ou preocupações que possa ter. Se tiver alguma reclamação não resolvida junto de nós ou do nosso Encarregado da Proteção de Dados, pode contactar o Irish Data Protection Commissioner, enquanto a nossa principal autoridade de supervisão, ou a sua Autoridade de Supervisão local. Para qualquer reclamação não resolvida no Reino Unido, pode contactar o Information Commissioner's Office e, na Suíça, o Federal Data Protection and Information Commissioner.

Uma nota sobre precisão: Serviços como o ChatGPT geram respostas através da leitura do pedido do utilizador e, em resposta, da previsão das palavras mais prováveis de aparecer a seguir. Em alguns casos, as palavras mais prováveis de aparecer a seguir podem não ser as mais factualmente precisas. Por esta razão, não deve confiar na precisão factual dos resultados dos nossos modelos. Se notar que os resultados do ChatGPT contêm informação factualmente imprecisa sobre si, e quiser que corrijamos a imprecisão, pode submeter um pedido de correção para o dsar@openai.com. Dada a complexidade técnica do funcionamento dos nossos modelos, podemos não conseguir corrigir a imprecisão em todas as instâncias. Nesse caso, pode pedir que removamos os seus Dados Pessoais dos resultados do ChatGPT através do preenchimento deste formulário.

Para informação sobre como exercer os seus direitos por referência aos dados que recolhemos da Internet para treinar os nossos modelos, queira consultar este aviso.