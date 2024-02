Política de Privacidad

En la medida en que la legislación local lo prevea y con sujeción a las excepciones aplicables, las personas pueden tener los siguientes derechos de privacidad en relación con su Información Personal:

El derecho a conocer información sobre el tratamiento de su Información Personal, incluyendo las piezas específicas de Información Personal que hemos recopilado de usted;

Derecho a solicitar la eliminación de su Información Personal;

Derecho a rectificar su Información Personal.

El derecho a no ser discriminado en relación con el ejercicio de cualquiera de sus derechos de privacidad.

No "vendemos" datos personales ni "compartimos" datos personales con fines de publicidad basada en el comportamiento, en contextos cruzados (tal y como se definen estos términos en la legislación local que sea aplicable). Tampoco tratamos Información Personal sensible con el fin de inferir características sobre un consumidor.

Ejercicio de sus derechos. En la medida en que sea aplicable, de conformidad con la legislación local, puede ejercer los derechos de privacidad descritos en esta sección enviando una solicitud a través de privacy.openai.com o a dsar@openai.com.

Verificación. Con el fin de proteger su Información Personal de accesos no autorizados, cambios o eliminaciones, podemos solicitarle que verifique sus credenciales antes de que pueda enviar una solicitud para conocer, corregir o eliminar Información Personal. Si usted no tiene una cuenta con nosotros, o si sospechamos de una actividad fraudulenta o maliciosa, podemos pedirle que nos proporcione Información Personal adicional y una prueba de residencia para su verificación. Si no podemos verificar su identidad, no podremos atender su solicitud.

Agentes autorizados. También puede presentar una solicitud de derechos a través de un agente autorizado. Si lo hace, el agente deberá presentar un permiso escrito y firmado para actuar en su nombre y es posible que también se le pida que verifique de forma independiente su identidad y que nos presente una prueba de su residencia. Las solicitudes de agente autorizado pueden enviarse a dsar@openai.com.

Recursos. Dependiendo de su lugar de residencia, puede tener derecho a recurrir una decisión que tomemos en relación con las solicitudes para ejercer sus derechos conforme a la legislación local que sea aplicable. Para apelar una decisión, envíe su solicitud a dsar@openai.com.