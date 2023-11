Ihre Inhalte. Sie können Input für die Dienste bereitstellen ("Input") und von den Diensten Output erhalten, die auf dem Input basieren ("Output"). Input und Output werden zusammen als "Inhalte" bezeichnet. Sie sind für den Inhalt verantwortlich, einschließlich der Sicherstellung, dass dieser nicht gegen geltendes Recht oder gegen diese Bedingungen verstößt. Sie sichern zu und gewährleisten, dass Sie über alle Rechte, Lizenzen und Genehmigungen verfügen, die für die Bereitstellung von Input für unsere Dienste erforderlich sind.

Rechte an den Inhalten. Im Verhältnis zwischen Ihnen und OpenAI und soweit nach geltendem Recht zulässig, behalten Sie (a) Ihre Inhaberrechte am Input und (b) Ihnen stehen die Rechte am Output zu. Wir treten hiermit alle unsere Rechte, Titel und Anteile, falls vorhanden, am Output und in Bezug auf den Output an Sie ab.

Ähnlichkeit der Inhalte. Aufgrund der Natur unserer Dienste und der künstlichen Intelligenz im Allgemeinen ist der Output möglicherweise nicht einzigartig, und andere Nutzer können ähnlichen Output von unseren Diensten erhalten. Unsere oben genannte Abtretung erstreckt sich nicht auf den Output anderer Nutzer oder Output von Drittanbietern.

Unsere Verwendung der Inhalte. Wir können Ihre Inhalte weltweit nutzen, um unsere Dienste bereitzustellen, aufrecht zu erhalten, zu entwickeln und zu verbessern, geltende Gesetze einzuhalten, unsere Bedingungen und Richtlinien durchzusetzen und unsere Dienste sicher zu halten.

Opt out. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Inhalte zum Trainieren unserer Modelle verwenden, haben Sie die Möglichkeit, dies zu verhindern, indem Sie Ihre Kontoeinstellungen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Help Center-Artikel. Bitte beachten Sie, dass dies in einigen Fällen die Fähigkeit unserer Dienste einschränken kann, besser auf Ihren spezifischen Anwendungsfall einzugehen.

Genauigkeit. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind sich schnell entwickelnde Forschungsgebiete. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Dienste, um sie genauer, zuverlässiger, sicherer und nützlicher zu machen. Aufgrund des probabilistischen Charakters des maschinellen Lernens kann die Nutzung unserer Dienste in manchen Situationen zu Output führen, der nicht genau die realen Personen, Orte oder Fakten wiedergibt.

Wenn Sie unsere Dienste nutzen, erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden: