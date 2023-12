Politique de Confidentialité

Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos Données à Caractère Personnel :

Accéder à vos Données à Caractère Personnel et aux informations relatives à leur traitement.

Effacer vos Données à Caractère Personnel de nos registres.

Rectifier ou mettre à jour vos Données à Caractère Personnel.

Transmettre vos Données à Caractère Personnel à un tiers (droit à la portabilité des données).

Limiter la manière dont nous traitons vos Données à Caractère Personnel.

Retirer votre consentement à tout moment - lorsque nous nous fondons sur le consentement comme base juridique du traitement.

Déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données à caractère personnel locale (voir ci-dessous).

Vous disposez des droits d'opposition suivants:

S'opposer à tout moment au traitement de vos Données à Caractère Personnel utilisées à des fins de prospection directe.

S'opposer à la manière dont nous traitons vos Données à Caractère Personnel lorsque notre traitement est fondé sur nos intérêts légitimes.

Vous pouvez exercer certains de ces droits par le biais de votre compte OpenAI. Si vous n'êtes pas en mesure d'exercer vos droits par le biais de votre compte, veuillez soumettre votre demande par le biais de privacy.openai.com ou l'envoyer à dsar@openai.com.

Veuillez noter que ces droits peuvent être limités, par exemple si le fait de répondre à votre demande révèle des Données à Caractère Personnel concernant une autre personne, ou si vous nous demandez de supprimer des informations que nous sommes tenus de conserver en vertu de la loi ou que nous conservons en raison d'intérêts légitimes impérieux.

Nous espérons être en mesure de répondre à vos questions ou préoccupations. Pour les plaintes que vous n'avez pas résolues avec nous ou notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez vous adresser à l'Irish Data Protection Commissioner, qui est notre autorité chef de file, ou à votre autorité de contrôle locale. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et que vous avez une plainte non résolue, vous pouvez vous adresser à l'Information Commissioner's Office et, si vous vous trouvez en Suisse, au Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence.

Remarque concernant l'exactitude: Les services tels que ChatGPT génèrent des réponses en lisant la demande d'un utilisateur et, en réponse, en prédisant les mots qui sont le plus susceptibles d'apparaître ensuite. Dans certains cas, les mots qui sont le plus susceptibles d'apparaître peuvent ne pas être les plus exacts sur le plan factuel. Pour cette raison, vous ne devez pas vous fier à l'exactitude factuelle des données de sortie de nos modèles. Si vous remarquez que les données de sortie de ChatGPT contiennent des informations factuelles inexactes à votre sujet et que vous souhaitez que nous corrigions cette inexactitude, vous pouvez soumettre une demande de correction à dsar@openai.com. Étant donné la complexité technique du fonctionnement de nos modèles, il est possible nous ne soyons pas toujours en mesure de corriger l'inexactitude. Dans ce cas, vous pouvez nous demander de supprimer vos Données à Caractère Personnel des données de sortie de ChatGPT en remplissant ce formulaire.

Pour savoir comment exercer vos droits concernant les données que nous avons collectées sur Internet pour entrainer nos modèles, veuillez consulter cette Politique.