Condiciones de Uso

Cesión. No podrá ceder o transferir ninguno de los derechos u obligaciones previstos en las presentes Condiciones y cualquier intento de hacerlo será nulo. Podemos ceder nuestros derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones a cualquier afiliada, subsidiaria o sucesor en interés de cualquier empresa asociada con nuestros Servicios.

Modificación de las Presentes Condiciones o de Nuestros Servicios. Trabajamos constantemente para desarrollar y mejorar nuestros Servicios. En consecuencia, podremos actualizar las presentes Condiciones o nuestros Servicios de vez en cuando. Por ejemplo, podremos modificar las presentes Condiciones o los Servicios debido a:

Cambios legislativos o normativos.

Razones de seguridad o protección.

Circunstancias ajenas a nuestro control razonable.

La introducción de cambios en el desarrollo ordinario de nuestros Servicios.

La necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías.



Le notificaremos con una antelación mínima de 30 días aquellos cambios en estas Condiciones que puedan perjudicarle de manera significativa, ya sea por correo electrónico o mediante una notificación en el producto. Todos los demás cambios entrarán en vigor en cuanto los publiquemos en nuestro sitio web. Si no está de acuerdo con los cambios, deberá dejar de utilizar nuestros Servicios.

Retraso en la Exigencia del Cumplimiento de las Presentes Condiciones. Si no exigimos el cumplimiento de una disposición, no renunciamos a nuestro derecho a hacerlo más adelante. Salvo lo dispuesto en la sección de resolución de conflictos anterior, si se determina que alguna parte de estas Condiciones no es válida o no puede hacerse cumplir, dicha parte se hará cumplir en la máxima medida permitida y no afectará a la aplicabilidad de ninguna otra condición.

Controles Comerciales. Deberá cumplir todas las leyes aplicables en materia de comercio, incluyendo las leyes sobre sanciones y control de exportaciones. Nuestros Servicios no podrán utilizarse en o para beneficio de, ni exportarse o reexportarse (a) a ningún país o territorio sobre el que EE. UU. haya impuesto un embargo ni (b) a ninguna persona o entidad con la que esté prohibido o restringido hacer negocios en virtud de la legislación aplicable en materia de comercio. Nuestros Servicios no podrán destinarse a ningún uso final prohibido por la legislación aplicable en materia de comercio, y su Input no podrá incluir material o información que requiera una licencia gubernamental para su divulgación o exportación.

Totalidad del Contrato. Estas Condiciones contienen el Contrato íntegro entre usted y OpenAI en relación con los Servicios y, a excepción de las condiciones específicas de los Servicios, sustituyen a cualquier acuerdo anterior o contemporáneo entre usted y OpenAI.

Ley Aplicable. Las presentes Condiciones se regirán por la legislación de California, con excepción de sus principios sobre conflictos de leyes. Salvo lo dispuesto en la sección de resolución de conflictos anterior, todas las reclamaciones derivadas de estas Condiciones o relacionadas con ellas se presentarán exclusivamente ante los tribunales federales o estatales de San Francisco, California.