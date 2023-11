Płatne subskrypcje. Niektóre z naszych Usług umożliwiają zakup płatnych subskrypcji w celu korzystania z ulepszonych funkcji i funkcjonalności ("Korzyści"). Dokładny charakter Korzyści różni się w zależności od Usługi i zostanie Ci jasno przedstawiony przed zakupem. Płatną subskrypcją możesz zarządzać w ustawieniach konta.

Opłaty: Wszystkie opłaty, w tym opłaty subskrypcyjne, zostaną Ci jasno przedstawione przed zakupem.

Rozliczenia. Jeśli zarejestrujesz się w płatnej subskrypcji lub kupisz jakiekolwiek Usługi, podasz pełne i dokładne informacje rozliczeniowe, w tym prawidłową metodę płatności. W przypadku płatnych subskrypcji będziemy Cię automatycznie obciążać za pomocą podanej przez Ciebie metody płatności za każde uzgodnione okresowe odnowienie, do momentu Twojej rezygnacji. Jeśli płatność nie może zostać zrealizowana, możemy obniżyć wersję Twojego konta lub zawiesić dostęp do naszych Usług do czasu otrzymania płatności.

Kredyty do wykorzystania w Usługach. Możesz zapłacić za niektóre Usługi z góry, kupując kredyty do wykorzystania w usługach. Wszystkie kredyty do wykorzystania w usługach podlegają naszym warunkom dotyczącym kredytów do wykorzystania w usługach.

Okres na Odstąpienie od Umowy. Masz prawo anulować zakup i zażądać zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu ("Okres na Odstąpienie od Umowy"). Zwrot obejmie odpowiednią opłatę subskrypcyjną proporcjonalną do daty złożenia wniosku o anulowanie do końca odpowiedniego opłaconego okresu subskrypcji. Aby anulować i poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z Działem Wsparcia lub wypełnij i wyślij nam wzór formularza odstąpienia od umowy, lub alternatywnie możesz wypełnić wzór formularza odstąpienia od umowy, jak opisano w sekcji Rozwiązanie i zawieszenie poniżej.

Anulowanie. Po upływie Okresu na Odstąpienie od Umowy możesz anulować płatną subskrypcję w dowolnym momencie, aktualizując ustawienia konta. Po anulowaniu płatnej subskrypcji nie zostanie naliczona opłata. Będziesz mieć dostęp do Korzyści do końca opłaconego okresu subskrypcji, w którym to momencie anulowanie stanie się skuteczne. O ile nie określimy inaczej, nie otrzymasz zwrotu kosztów ani kredytu do wykorzystania w usługach za okres pomiędzy dniem anulowania a ostatnim dniem opłaconego okresu subskrypcji.

Zmiany. Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze ceny. Jeśli podniesiemy ceny subskrypcji, powiadomimy Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, a każda podwyżka ceny wejdzie w życie przy następnym odnowieniu, aby możliwe było anulowanie, jeśli nie zgodzisz się na podwyżkę ceny.