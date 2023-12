Polityka prywatności

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

Aby świadczyć i utrzymywać nasze Usługi;

Aby ulepszać i rozwijać nasze Usługi i nowe funkcje oraz prowadzić badania;

Aby komunikować się z Tobą, w tym wysyłać informację lub materiały marketingowe dotyczące naszych Usług i wydarzeń;

Aby zapobiegać oszustwom, działalności przestępczej lub nadużyciom naszych Usług oraz aby zapewnić ochronę bezpieczeństwa naszych systemów i Usług; oraz

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszych użytkowników, nas, naszych podmiotów powiązanych lub osób trzecich.

Informacje Zbiorcze lub Zanonimizowane. Grupujemy lub pozbawiamy możliwości identyfikacji Dane Osobowe, aby nie można ich było już użyć do identyfikacji Ciebie i wykorzystujemy te informacje do analizowania skuteczności naszych Usług, ulepszania i dodawania funkcji do naszych Usług, prowadzenia badań i do innych podobnych celów. Ponadto od czasu do czasu możemy udostępniać lub publikować informacje zbiorcze, takie jak ogólne statystyki dotyczące użytkowników, stronom trzecim. Gromadzimy te informacje za pośrednictwem Usług, plików cookie i innych środków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać zanonimizowane informacje w formie anonimowej lub nieidentyfikowalnej i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji informacji, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Jak wspomniano powyżej, wykorzystujemy Treści, które dostarczasz w celu ulepszania naszych Usług, na przykład w celu trenowania modeli, które zasilają nasze Usługi. Zapoznaj się z naszymi instrukcjami, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zrezygnować z wykorzystywania przez nas Twoich Treści do trenowania naszych modeli.