Come forniamo i Servizi. Ci impegniamo a offrire i Servizi con competenza e cura ragionevoli e ad agire con diligenza professionale. Non promettiamo di offrire i Servizi per sempre o nella loro forma attuale per uno specifico periodo di tempo.

Responsabilità. A condizione che abbiamo agito con diligenza professionale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite o danni da noi causati, a meno che non siano:

causati da una nostra violazione dei presenti Termini o

ragionevolmente prevedibili al momento della stipula dei presenti Termini.

Non ci assumiamo la responsabilità per perdite o danni causati da eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo. La nostra responsabilità nei confronti dell'utente non è esclusa né limitata in alcun modo in cui sarebbe illegale per noi farlo. L'utente è comunque tutelato dalle leggi a lui applicabili.

Diritti riconosciuti dalla legge. L'utente gode di determinati diritti legali che non possono essere limitati o esclusi per contratto, come i presenti Termini, o che gli si applicano per legge, ad esempio, in virtù della sua condizione di consumatore. I presenti Termini non intendono in alcun modo condizionare o limitare tali diritti.

Garanzia per i consumatori del SEE. Qualora l'utente sia un consumatore residente nel SEE, le leggi del SEE in materia di consumatori gli forniscono una garanzia legale che copre i Servizi. In caso di domande sulla garanzia legale, si prega di contattare l'Assistenza.