Potremmo utilizzare iDati personali per le seguenti finalità:

Per fornire e gestire i nostri Servizi;

Migliorare e sviluppare i nostri Servizi e nuove funzionalità e condurre ricerche;

Per comunicare con l'utente, ad esempio per inviargli informazioni o comunicazioni di marketing sui nostri Servizi e sui nostri eventi;

Per prevenire frodi, attività criminali o abusi dei nostri Servizi e per proteggere la sicurezza dei nostri sistemi e Servizi; e

Per ottemperare agli obblighi di legge e per proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà dei nostri utenti, di noi, delle nostre affiliate o di terzi.

Informazioni aggregate o anonimizzate. Aggreghiamo o anonimizziamo i Dati Personali in modo che non possano più essere utilizzati per identificare l'utente e utilizziamo queste informazioni per analizzare l'efficacia dei nostri Servizi, per migliorare e aggiungere funzionalità ai nostri Servizi, per condurre ricerche e per altri scopi simili. Inoltre, possiamo talvolta pubblicare o condividere con terze parti informazioni aggregate come statistiche generali sugli utenti. Raccogliamo queste informazioni attraverso i Servizi, i cookie e altri mezzi descritti nella presente Informativa Privacy. Conserveremo e utilizzeremo le informazioni anonimizzate in forma anonima e non cercheremo di re-identificare le informazioni, a meno che non sia richiesto dalla legge.

Come indicato in precedenza, utilizziamo i Contenuti forniti dall'utente per migliorare i nostri Servizi, ad esempio per addestrare i modelli che alimentano i nostri Servizi. Si prega di leggere le nostre istruzioni su come si può rifiutare che i Contenuti dell'utente vengano utilizzati per addestrare i nostri modelli.