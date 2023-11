Betaalde Abonnementen. Voor sommige van onze Diensten kun je betaalde abonnementen aanschaffen om te profiteren van verbeterde functies en functionaliteiten (de "Voordelen"). De exacte aard van de Voordelen verschilt per Dienst en wordt je vóór de aankoop meegedeeld. Je kunt jouw betaalde abonnement beheren via je accountinstellingen.

Kosten: Alle kosten, inclusief abonnementskosten, worden je vóór de aankoop meegedeeld.

Facturering. Als je je aanmeldt voor een betaald abonnement of Diensten koopt, verstrek je je volledige en nauwkeurige factureringsgegevens, inclusief een geldige betalingsmethode. Voor betaalde abonnementen, brengen we automatisch kosten in rekening op jouw betaalmethode bij elke overeengekomen periodieke verlenging totdat je opzegt. Als je betaling niet kan worden voltooid, kunnen we je account downgraden of je toegang tot onze Diensten opschorten totdat de betaling is ontvangen.

Service Credits. Je kunt voor sommige Diensten vooruitbetalen door service credits te kopen. Op alle service credits zijn onze Voorwaarden voor Service Credits van toepassing.

Afkoelingsperiode. Je hebt het recht om je aankoop te annuleren en zonder opgaaf van reden je geld terug te vragen binnen 14 dagen na de datum van je aankoop (de "Afkoelingsperiode"). De restitutie zal betrekking hebben op de relevante abonnementskosten, evenredig verdeeld vanaf de datum waarop je de annulering aanvraagt tot het einde van de relevante abonnementsperiode waarvoor je hebt betaald. Om te annuleren en een restitutie aan te vragen, neem je contact op met Support of vul je het modelformulier voor herroeping in en stuurt ons dit toe, of je vult het modelformulier voor herroeping in zoals hieronder beschreven onder Beëindiging en Opschorting.

Annulering. Na de Afkoelperiode kun je jouw betaalde abonnement op elk gewenst moment annuleren door je accountinstellingen bij te werken. Er worden geen kosten in rekening gebracht nadat je jouw betaalde abonnement hebt geannuleerd. Je blijft toegang houden tot de Voordelen tot het einde van de abonnementsperiode waarvoor je hebt betaald, op welk moment jouw opzegging van kracht wordt. Tenzij wij anders aangeven, ontvang je geen restitutie of service credits voor de dagen tussen de dag waarop je opzegt en de laatste dag van de abonnementsperiode waarvoor je hebt betaald.

Wijzigingen. We kunnen onze prijzen van tijd tot tijd wijzigen. Als we de prijzen van onze abonnementen verhogen, stellen we je daarvan minstens 30 dagen van tevoren op de hoogte en elke prijsverhoging wordt van kracht bij je volgende verlenging, zodat je kunt opzeggen als je het niet eens bent met de prijsverhoging.