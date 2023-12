Privacybeleid

Je hebt de volgende wettelijke rechten met betrekking tot je Persoonsgegevens:

Inzage van je Persoonsgegevens en informatie over hoe deze worden verwerkt.

Verwijderen van je Persoonsgegevens uit onze bestanden.

Rectificatie of bijwerken van je Persoonsgegevens.

Overdragen van je Persoonsgegevens aan een derde (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Beperken hoe we je Persoonsgegevens verwerken.

Intrekken van je toestemming op elk moment - als we ons baseren op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking.

Een klacht indienen bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming (zie hieronder).

Je hebt de volgende rechten om bezwaar te maken:

Te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking van je Persoonsgegevens voor direct marketing.

Bezwaar maken tegen de manier waarop wij je Persoonsgegevens verwerken wanneer onze verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.



Je kan sommige van deze rechten uitoefenen via je OpenAI account. Als je je rechten niet kan uitoefenen via je account, dien dan je verzoek in via privacy.openai.com of stuur het naar dsar@openai.com.

Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen zijn, bijvoorbeeld als het inwilligen van je verzoek Persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als je ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of die we vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen moeten bewaren.

We hopen dat we je vragen of zorgen kunnen beantwoorden. Als je onopgeloste klachten hebt over ons of onze Functionaris voor Gegevensbescherming, kan je contact opnemen met de Irish Data Protection Commissioner als onze leidende toezichthoudende autoriteit, of met je lokale toezichthoudende autoriteit. Voor onopgeloste klachten met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk kan je contact opnemen met de Information Commissioner's Office en voor Zwitserland met de Federal Data Protection and Information Commissioner.

Een opmerking over nauwkeurigheid: Diensten zoals ChatGPT genereren antwoorden door het verzoek van een gebruiker te lezen en, als antwoord, de woorden te voorspellen die waarschijnlijk als volgende zullen verschijnen. In sommige gevallen zijn de woorden die waarschijnlijk als volgende zullen verschijnen niet de meest feitelijk accurate. Om deze reden moet je niet vertrouwen op de feitelijke juistheid van de output van onze modellen. Als je merkt dat ChatGPT output feitelijk onjuiste informatie over jou bevat en je wilt dat wij de onjuistheid corrigeren, kan je een correctieverzoek indienen bij dsar@openai.com. Gezien de technische complexiteit van de werking van onze modellen, is het mogelijk dat we de onnauwkeurigheid niet in alle gevallen kunnen corrigeren. In dat geval kun je ons verzoeken je Persoonsgegevens uit de output van ChatGPT te verwijderen door dit formulier in te vullen.

Raadpleeg deze verklaring voor informatie over hoe je je rechten kan uitoefenen met betrekking tot gegevens die we van internet hebben verzameld om onze modellen te trainen.