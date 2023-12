Informativa sui cookie

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere inseriti nel dispositivo dell'utente quando interagisce con i servizi online. I cookie possono aiutare i servizi a ricordare le informazioni relative alla visita dell'utente a un sito web, come le impostazioni della lingua o il momento in cui è stato effettuato l'accesso, migliorando così l'esperienza dell'utente quando visita nuovamente un sito web. Possono essere utilizzati anche per altri scopi, ad esempio per aiutare i servizi online a risolvere gli errori e a capire meglio come vengono utilizzati i loro servizi. I cookie impostati da noi sono chiamati cookie di prima parte. Utilizziamo anche cookie di terze parti, ovvero cookie provenienti da un dominio diverso da quello del sito web che l'utente sta visitando. Per questi scopi possono essere utilizzate anche tecnologie simili, come pixel, web beacon o memorizzazione locale. Utilizziamo il termine "cookie" per indicare sia i cookie che le tecnologie simili.