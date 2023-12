Cookie tájékoztató

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön eszközén kerülhetnek elhelyezésre, amikor Ön igénybe veszi az online szolgáltatásainkat. A sütik segíthetnek a szolgáltatásoknak megjegyezni az Ön látogatásával kapcsolatos információkat, így például a nyelvi beállításait vagy azt, hogy mikor jelentkezett be, ami javíthatja az Ön élményét, amikor újra meglátogatja a weboldalt. Más célokra is használhatók, például arra, hogy segítsenek az online szolgáltatásoknak a hibák elhárításában és a szolgáltatások használatának megértésében. Az általunk beállított sütiket belső sütiknek nevezzük. Használunk harmadik féltől származó sütiket is, amelyek az Ön által látogatott weboldal domainjétől eltérő domainről származó sütik. Hasonló technológiák, például pixelek, webjelzők vagy helyi tárolók is használhatók ilyen célokra. A "sütik" kifejezéssel a sütiket és a hasonló technológiákat jelöljük.